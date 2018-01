Após isolar PDT, Dilma terá reunião com Carlos Lupi Depois de excluir o PDT da reunião com lideranças dos partidos aliados, ontem, a presidente Dilma Rousseff recebe hoje o representante da legenda no governo: o ministro do Trabalho, Carlos Lupi. O encontro será nesta manhã, no Palácio do Planalto. Dilma deve manifestar o seu descontentamento com o partido, que votou dividido o projeto de reajuste do salário mínimo.