Após internação, Arruda volta para prisão no DF O governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), já retornou para a Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde está preso desde o dia 11 de fevereiro. Ele passou a noite internado no Instituto de Cardiologia se recuperando de um cateterismo. Arruda deixou o local em uma caminhonete da PF.