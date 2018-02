Após instalação de CPI das ONGs, PT consegue emplacar relator

O PT emplacou nesta quarta-feira, 10, um aliado na relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs. Na mesma sessão que confirmou o nome do senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) como relator do caso, foi escolhida, por acordo, a senadora tucana Lúcia Vânia (GO) para a vice-presidência da comissão, que será presidida por Raimundo Colombo (DEM-SC). Ainda nesta quarta, relator e presidente da CPI decidiram solicitar ao Tribunal de Contas da União (TCU) o fornecimento de servidores e também apoio técnico da Controladoria Geral da União (CGU). Arruda e Colombo também acertam visita ao procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, e ao ministro da Justiça, Tarso Genro. "Vamos precisar do esforço do TCU, que sempre colabora, e dos demais órgãos. Também vamos solicitar a todos os ministérios que nos enviem informações relacionadas à repasse de verbas para Organizações Não-Governamentais", disse Arruda. Com a presença de apenas sete senadores - são 11 titulares de sete suplentes - a CPI das ONGs deverá começar efetivamente seus trabalhos na próxima semana. O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) apresentou uma série de requerimentos nos quais solicita informações sobre ONGs de vários ministérios do governo. Os requerimentos serão colocados a voto na semana que vem. A CPI pretende investigar as ONGs que receberam recursos do governo de 2002 a 2006. A oposição promete tentar alongar o prazo de apuração para 2007, na tentativa de pegar supostas irregularidades da líder do PT, Ideli Salvatti. Ela nega qualquer relação com as ONGs.