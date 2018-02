Após inflação no intestino, Geraldo Alckmin tem alta do Incor

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), de 54 anos, teve alta hospitalar na manhã desta quarta-feira, 24, do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor). Alckmin estava internado desde domingo, para tratamento clínico de ileíte - uma inflamação no intestino delgado. Segundo o hospital, ele continuará em tratamento domiciliar, com terapia medicamentosa, dieta alimentar restrita e repouso. O tucano deixou o Incor por volta das 13 horas.