Após habeas-corpus, Daniel Dantas deixa prisão em São Paulo

O sócio-fundador do banco Opportunity,Daniel Dantas, deixou por volta das 20h30 desta sexta-feira a carceragem da Polícia Federal de São Paulo, onde estava preso desde quinta-feira,por conta de um pedido de prisão preventiva solicitado pela PF e autorizado pelo juiz titular da 6ª Vara Federal Criminal, Fausto Martin De Sanctis. Esta é a segunda vez que Dantas é preso e depois libertado em menos de uma semana. Em razão da nova prisão, os advogados do banqueiro solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta tarde, a libertação de Dantas, com base no habeas-corpus preventivo concedido pelo ministro Gilmar Mendes. Dantas deixou a carceragem da PF em um taxi, acompanhado de seus advogados. O advogado de Dantas, Nélio Machado, não informou se o banqueiro ficará em São Paulo nesta noite ou se embarcará para o Rio de Janeiro, onde reside. Veja também: MP e PF pediram prisão de petista, mas juiz negou Leia a íntegra da nota do Ministério Público Federal Imagens da Operação Satiagraha Opine sobre a prisão de Dantas, Nahas e Pitta PF prende Daniel Dantas, Naji Nahas e Celso Pitta Daniel Dantas, pivô da maior disputa societária do Brasil Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas Entenda as acusações contra Dantas e Nahas Defesa diz que Dantas foi preso por vingança Mandados de prisão atingem familiares e funcionários de Dantas As ações da Polícia Federal no governo Lula Os 40 do mensalão A decisão dividiu juristas entre os que aplaudiram e os que criticaram Mendes. Com o banqueiro, foram soltos na quarta-feira ainda sua irmã, Verônica Dantas, diretores e executivos do Opportunity. Todos presos na terça-feira durante a Operação Satiagraha, que tinha por objetivo combater um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Um dia depois, Mendes estendeu o benefício do habeas-corpus que colocou Dantas em liberdade ao empresário Naji Nahas e ao ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, também presos na mesma operação. Operação Satiagraha Dantas seria o líder de uma das duas organizações investigadas pela Operação Satiagraha, da Polícia Federal, especializada no desvio de verbas públicas e que teria criado o Opportunity Fund, uma offshore localizada no paraíso fiscal das Ilhas Cayman, no Caribe. De acordo com o procurador do Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo, Rodrigo de Grandis, esse fundo movimentou quase US$ 2 bilhões entre 1992 e 2004. A operação mobilizou 300 agentes federais e foi desencadeada às 5h30 em São Paulo, Rio, Bahia e no Distrito Federal para o cumprimento de 24 ordens de prisão e 56 mandados de busca e apreensão. O esquema teria movimentado US$ 1,9 bilhão ilicitamente. Junto com Dantas, foram presos na terça o megainvestidor Naji Nahas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, e mais 14 pessoas. "A organização tinha como líder e cabeça um famoso banqueiro, Dantas. Identificamos outra organização, comandada por Nahas, voltada ao mercado de capitais e tendo como alvos principais o desvio de recursos públicos e riquezas do País. Uma situação muito perniciosa para o País, que nos deixa assustados com o nível de intimidação e poder de corromper."