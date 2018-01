Após fraudes, conselho cria regras mais rígidas para emendas As fraudes desvendadas pela Operação Sanguessuga e o crescente volume de recursos destinados às emendas parlamentares levaram o Conselho Nacional de Saúde a fixar regras mais rígidas para liberação de convênios com municípios e Estados. A resolução, aprovada nesta quinta-feira por unanimidade pelo conselho, determina que as emendas parlamentares somente poderão ser liberadas para projetos de saúde que contem com a anuência dos conselhos para onde os recursos serão destinados. A medida, avaliam integrantes do conselho, amplia o controle social da aplicação dos recursos e evita distorções como as que vieram à tona com a Operação Sanguessuga. Como o envio de recursos para compra de aparelhos e instrumentos que a cidade já dispõe em quantidade adequada. O Conselho Nacional de Saúde também deverá dar a palavra final sobre valores das emendas, depois de elas serem aprovadas no Congresso Nacional. Nesta sexta-feira, o conselho faz a avaliação antes de o orçamento do Ministério da Saúde ser enviado - e alterado - pelo Congresso. Com a resolução, o orçamento somente poderá ser executado depois de aprovado pelo conselho. A norma também prevê que o conselho acompanhe a execução dos convênios. "É preciso acabar com essa farra", afirmou o representante dos servidores no conselho, Francisco Júnior. Além das fraudes desvendadas pela Operação Sanguessuga, Júnior afirma não se conformar com o valor exorbitante hoje destinado para as emendas. No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os valores quadruplicaram. Passaram de R$ 508 milhões em 2003 para R$ 1,9 bi em 2006. "Não há como ficar calado com esse absurdo", afirmou. "No orçamento deste ano, as emendas parlamentares representam quase 5% de todas as verbas para o setor", completou. O Conselho Nacional de Saúde é, por lei, a instância máxima do Sistema Único de Saúde. Ela tem, entre conselheiros, representantes do ministério, das secretarias estaduais e municipais de saúde, funcionários da área, sociedade civil e representantes da área de saúde privada. O ministro da Saúde preside o conselho. Para a resolução entrar em vigor ela precisa ser homologada pelo ministro. "Para serem aprovadas as emendas, o conselho precisará apreciar o plano de aplicação e a justificativa dos projetos", afirmou Júnior. Ele afirma que a resolução já tem de ser aplicada este ano. As novas regras foram estudadas no último mês, entre integrantes do governo e assessores jurídicos do Ministério da Saúde. Júnior avalia que não haverá resistência de o ministro Agenor Álvares homologar a decisão. O Ministério da Saúde não informou que atitude vai tomar. Por lei, se houver recusa do ministro, integrantes do conselho podem ir à Justiça para exigir o cumprimento da resolução.