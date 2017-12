Após febre, ACM é internado para check-up no Incor O senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA) está internado no Instituto do Coração (Incor), na Capital, desde o final da tarde desta quarta-feira, 7, para fazer exames de rotina. A assessoria de imprensa do Incor informou que a internação foi programada para a realização de exames de avaliação geral. O senador está acompanhado do neto, o deputado federal ACM Neto (PFL-BA), e vai passar a noite no hospital, porque os exames tiveram início às 18h30 e devem prosseguir nesta quinta-feira. A assessoria do senador disse que ele teve febre na última segunda-feira, em razão de um resfriado contraído no final de semana, em Salvador. Nesse dia, ele fez alguns exames e os resultados foram normais. Mesmo assim, a família achou melhor o senador fazer esse check-up com os médicos que o acompanham, em São Paulo. Na manhã desta quarta-feira, ACM chegou a presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), antes de embarcar para o Incor.