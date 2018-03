Após exames, Alencar diz que deve concorrer ao Senado

Sobre a participação nas eleições, Alencar disse que, por causa da idade - completará 79 anos em outubro -, será mais adequado disputar um cargo no Legislativo. Nas últimas semanas, a evolução positiva de sua saúde fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus aliados o instassem a disputar o governo de Minas.

"Acho que minha saúde estando bem eu posso levar uma grande contribuição oriunda da minha experiência como empregado, como empregador do setor privado e como homem público. E acho que posso ser útil para o meu País, que é a única coisa que me move." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.