Após escândalo no DF, firma terá que devolver R$ 35 mi O juiz Alvaro Ciarlini, da 2ª. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, condenou a empresa Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. a devolver R$ 35 milhões aos cofres públicos. A empresa foi investigada na operação da Polícia Federal Caixa de Pandora que apurou um suposto esquema de pagamento de propinas no governo do Distrito Federal. O então governador, José Roberto Arruda, foi preso e renunciou ao mandato.