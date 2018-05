Renan recebe Temer e Aécio na residência oficial do Senado

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), recebeu nesta quarta-feira, 27, em sua residência oficial, o vice-presidente Michel Temer (PMDB) e o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), para discutir o atual cenário político. O encontro dos três durou cerca de 20 minutos. Renan fez questão, contudo, de abrir as portas da residência para que cinegrafistas e fotógrafos registrassem o momento.

Antes de Aécio chegar ao local, às 12h23, Temer esteve reunido, sozinho, com o presidente do Senado por cerca de 1h20. Na entrada e na saída, o vice-presidente não deu declarações.

O encontro com Temer e Aécio ocorre um dia após Renan conversar com a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na pauta dos encontros de terça, os procedimentos de votação do processo de impeachment no Senado e a antecipação para outubro da eleição presidencial - proposta que está em discussão pelo PT e por parte dos integrantes do governo. “Conversar não arranca pedaço”, afirmou Renan ontem. “Vou trabalhar para construir convergências com todos os atores dessa crise política.”

Segundo o Estado apurou, apesar dos apelos de Lula e Dilma, lideranças dos do Congresso veem como pouca possibilidade a votação do projeto.