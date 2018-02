Após encontro com Alckmin, bancada do PSDB de SP discute nome para liderança da Câmara

Brasília - Após encontro com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, integrantes da bancada do PSDB de São Paulo se reuniram para definir o lançamento de um nome para a disputar à liderança do partido na Câmara dos Deputados.

O encontro com o governador ocorreu na última segunda-feira, 28, e contou com a participação dos deputados Bruno Covas (PSDB-SP) e Carlos Sampaio (PSDB-SP). Segundo relatos, nas conversas também foi comentada a possibilidade de a bancada paulista colocar um nome na briga pela liderança, que deve ocorrer entre os dias 14 e 15 de dezembro. No bate papo, Alckmin ressaltou, contudo, que não pretendia interferir nem na escolha do nome da bancada nem no processo de disputa interna.

Dois dias depois do encontro, integrantes da bancada tucana de São Paulo se reuniram na Câmara e fecharam questão para lançar um nome. Entre os postulantes do grupo está o atual secretário-geral do PSDB, Silvio Torres (SP), ligado ao governador, e Ricardo Tripoli (SP). A decisão do indicado deve ocorrer na próxima semana em um novo encontro.

A briga interna pela liderança também envolve diretamente candidato do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), e do ministro das Relações Exteriores, José Serra.

Além do indicado da bancada paulista do PSDB, atualmente estão no páreo, pela disputa da liderança, Marcus Pestana (MG), ligado Aécio, e Jutahy Junior (BA), próximo a José Serra. Correndo por fora também está o deputado Daniel Coelho (PE).

Tanto Alckmin quanto Aécio e Serra são possíveis candidatos da legenda à presidente da República em 2018. Integrantes da bancada de São Paulo defendem, no entanto, a ampliação de espaços estratégicos dentro da legenda. Entre os argumentos que pretendem utilizar na “campanha” está o de que possuem o maior número de deputados e conseguiram um retrospecto “acachapante” na disputa municipal deste ano.