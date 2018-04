Após eleição, Sarney encerra sessão do Senado O novo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), encerrou na tarde de hoje a sessão em que foi eleito com 49 votos. Um pouco antes, em discurso, Sarney elogiou o trabalho de seu antecessor, Garibaldi Alves (PMDB-RN), e assumiu o compromisso de continuar na luta pela independência e pela autonomia do Legislativo. "A paixão da vida pública é maior que a paixão da própria vida", afirmou. O candidato derrotado, senador Tião Viana (PT-AC), agradeceu os 32 votos que recebeu e desejou pleno êxito a Sarney. A sessão na Câmara para a escolha do presidente continua na tarde desta segunda-feira. Por volta das 13h40, dos 513 deputados, 470 tinham registrado presença no plenário no momento em que começou a votação para a escolha do presidente da Câmara e demais cargos da Mesa Diretora da Casa. A previsão é de que às 16 horas haja uma sessão conjunta para a abertura dos trabalhos das duas Casas.