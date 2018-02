Após duas semanas internado, Mercadante recebe alta

Andréia Sadi, do estadao.com.br

O senador Aloizio Mercadante (PT-SP), de 53 anos, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, no último sábado, segundo informou a assessoria da instituição nesta segunda-feira, 18. O senador foi hospitalizado no dia 2 para tratar de um quadro de retenção urinária, provocado por uma inflamação na próstata. O senador foi submetido a uma cistostomia, procedimento cirúrgico de pequeno porte, para colocação temporária de sonda vesical na bexiga urinária.