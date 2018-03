Após disputa partidária, Decat assume direção de Furnas Doze dias após ser confirmado para o cargo, o novo presidente de Furnas Centrais Elétricas, Flávio Decat, assumiu hoje a cadeira em cerimônia com a presença de funcionários e da alta cúpula do setor elétrico, mas sem políticos por perto. Exaltando a importância da companhia no cenário elétrico nacional e aos brados de "Viva Furnas", o novo presidente prometeu aumentar a transparência na empresa e garantiu que vai passar um "pente fino" nas instalações da companhia para evitar novos apagões.