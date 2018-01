Após discurso polêmico, internautas pedem cassação de Bolsonaro

Internautas criaram uma petição online para pedir a cassação do deputado federal Jair Bolsonaro (PP - RJ), após o parlamentar afirmar, em discurso na Câmara dos Deputados, que não estupraria a deputada Maria do Rosário (PT - RS) "porque ela não merece". Em menos de 4 horas, a petição já conta com mais de 11 mil assinaturas.

Identificado apenas como Cristian N, o criador do abaixo-assinado explica que o deputado já tem em seus histórico agressões, xingamentos e discursos de ódio contra deputados. A petição deve ser entregue ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

Quando questionado sobre a petição, Bolsonaro reagiu: "vão começar essa palhaçada de novo?". O deputado já foi alvo de pelo menos duas petições online que pediam sua cassação. Uma, de 2011, alcançou 18.548 assinaturas, enquanto a segunda, publicada em março do ano passado, levantou apenas 1.516.

Em sua defesa, Bolsonaro afirmou que a deputada Maria do Rosário já tinha o acusado de estuprador em 2003. "Houve um mal entendido. Ela estava estuprando a verdade, falando maravilhas da Comissão da Verdade", afirmou, criticando o grupo formado para violações de Direitos Humanos cometidas pelo estado durante a Ditadura Militar.

Bolsonaro também se queixou da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB - RJ) que supostamente o chamou de estuprador e torturador. "Se eu sou estuprador e torturador, eu tenho que estar preso. Não tenho imunidade parlamentar para esse tipo de crime", defendeu-se.