Após discurso, Cunha recebe solidariedade dos colegas Ao término do discurso que durou 44 minutos para um plenário cheio, o deputado João Paulo Cunha (PT-SP), um dos condenados no processo do mensalão, recebeu o apoio de seus colegas de Câmara dos Deputados. Uma fila se formou ao longo do plenário para cumprimentar o petista e até tucanos fizeram questão de prestar solidariedade. Ao pé do ouvido, o ex-presidente da Casa ouviu palavras de "força" e "parabéns" pelo pronunciamento. Alguns fizeram questão de dar um longo abraço no colega.