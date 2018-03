Após derrota no Supremo, governo do RS anuncia pagamento de todos os servidores

Porto Alegre - A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul anunciou na noite desta sexta-feira, 29, que pagou integralmente o salário de todos os servidores vinculados ao Poder Executivo dentro da data-limite do calendário-padrão, no último dia útil do mês. Desta forma, o governo gaúcho cumpre decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que na noite de quinta negou o pedido da Procuradoria-Geral do Estado para parcelar os vencimentos superiores a R$ 5,1 mil. Ao longo de toda esta sexta-feira, a situação movimentou técnicos e lideranças da equipe do governador José Ivo Sartori (PMDB) em busca de uma saída para a falta de dinheiro nos cofres estaduais.

"Utilizando-se de recursos lançados no Caixa Único de outros poderes e empresas públicas após o fechamento do horário bancário, mais a operação de saque nos depósitos judiciais, a Secretaria da Fazenda conseguiu autorizar, por volta das 19h desta sexta-feira (29), que o Banrisul realizasse o crédito da parcela complementar a todos os funcionários com vencimento acima de R$ 5,1 mil líquidos", diz a nota publicada pela Fazenda.

O impasse começou no dia 15 de maio, quando o governo gaúcho afirmou que os funcionários acima da linha de corte (que representam 7,7% da folha) receberiam o valor de R$ 5,1 mil em dia e o restante somente no dia 11 de junho. Após a decisão, 20 entidades representativas de categorias do funcionalismo obtiveram liminares judiciais para garantir o pagamento integral. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) acionou o STF para reverter as liminares e assegurar o parcelamento, mas o recurso foi negado ontem.

Na tarde desta sexta, a Secretaria da Fazenda, por meio da assessoria de imprensa, chegou a admitir a possibilidade de descumprir a determinação judicial e manter o parcelamento, já que neste momento o Estado não teria os R$ 100 milhões necessários para quitar os valores acima da linha de corte. No começo da noite, no entanto, recuou.

A nota publicada nesta noite esclarece que, além de recorrer aos recursos do Caixa Único pertencentes ao Poder Judiciário, à Assembleia Legislativa e a órgãos públicos como Detran, CEEE e Corsan, a Secretaria da Fazenda cancelou repasses para prefeituras, hospitais públicos e outras despesas que estavam programadas para o final do mês. "Anteriormente, a Pasta já havia determinado a suspensão de todos os pagamentos de fornecedores até o dia 11 de junho, para quando está previsto o pagamento da parcela da dívida com a União, igualmente atrasada neste mês por conta das dificuldades financeiras para atender o compromisso com a folha salarial", afirma o texto.