Após derrota no STF, Cardozo afirma que governo pode voltar a recorrer

O advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, minimizou a derrota sofrida pelo governo no Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quinta-feira, 14, e afirmou que a presidente Dilma Rousseff pode voltar a recorrer à Corte para tentar barrar o avanço do processo de impeachment no Congresso.

"Uma das questões que em tese poderá ser discutida é a questão da existência ou não de justa causa para a abertura do processo de impeachment", disse.

Questionado se poderia haver ações antes de domingo, quando está marcada a votação no plenário da Câmara, Cardozo afirmou que o governo vai avaliar o "momento certo" para voltar a recorrer à Corte.

Para Cardozo, a decisão do Supremo teve um aspecto positivo porque definiu que o plenário da Câmara só poderá se referir aos dois pontos incluídos na denúncia inicial, a acusação sobre os decretos orçamentários e as pedaladas fiscais. "Se por um lado não conseguimos a liminar, por outro conseguimos a delimitação clara do objeto do impeachment", disse.