Após denúncias, Tuma Júnior tira 'férias' de secretaria O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, decidiu afastar o delegado Romeu Tuma Júnior do comando da Secretaria Nacional de Justiça. Informalmente, o secretário disse que decidiu apenas "tirar férias" para se defender. O secretário se afasta do cargo após a divulgação de suas ligações com Li Kwok Kwen, um dos líderes da máfia chinesa conhecido como Paulo Li. A PF tem indícios que transformam o secretário em suspeito de "tráfico de influência" e de prática de "crimes contra a administração pública".