Após denúncia, governo fala em mudar compra de telecentros O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta quarta-feira, 09, que o governo pretende centralizar o processo de aquisição dos equipamentos dos telecentros (postos de internet grátis) por meio de pregões eletrônicos, para dar mais transparência a esse processo. No mês passado, o vice-presidente da CPI Mista dos Sanguessugas, deputado Raul Jungmann (PPS-PE), disse que a máfia do superfaturamento de ambulâncias também teria atuado na implantação de telecentros móveis. Segundo o ministro, a idéia de fazer a compra dos equipamentos por pregão eletrônico a partir do ano que vem tem por objetivo "não deixar nenhuma dúvida e dar total transparência a esses procedimentos". Como as investigações da CPI já apontaram problemas em compras realizadas por meio de pregão eletrônico, Costa admitiu que o sistema precisa ser aperfeiçoado. "O pregão eletrônico pode ser aperfeiçoado. É preciso reforçar seu mecanismo de defesa", afirmou.