Após delator da Lava Jato citar petistas, Dilma faz reunião de emergência

BRASÍLIA - Um dia depois de vir a público o conteúdo da delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC, a presidente Dilma Rousseff se reuniu novamente com os ministros José Eduardo Cardozo (Justiça), Aloizio Mercadante (Casa Civil) e Edinho Silva (Secretaria de Comunicação Social) para tratar dos desdobramentos da operação Lava Jato.

A reunião emergencial durou cerca de uma hora na manhã deste sábado

(27) no Palácio da Alvorada. Segundo o Broadcast Político apurou, a conversa se concentrou no teor da delação premiada de Pessoa.

A reunião atrasou em cerca de uma hora e trinta minutos o embarque da presidente aos Estados Unidos, onde Dilma cumprirá uma intensa agenda de compromissos a partir deste domingo (28).

Os novos desdobramentos da operação Lava Jato causaram desconforto no Planalto, por envolverem acusações contra o financiamento das campanhas à reeleição da própria presidente em 2014, e a do atual ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, ao governo do Estado de São Paulo, em 2010.

Os ministros Cardozo e Edinho Silva concederão coletiva de imprensa logo mais, às 12h30, no Palácio da Justiça, em Brasília.

Dilma já havia se reunido com Cardozo, Mercadante e Edinho nesta sexta-feira à noite (26), assim que vazou na imprensa o teor da delação de Pessoa.