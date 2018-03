Após deixar cargo, Aécio fala em 'submergir' por 30 dias

Após uma reunião com seu secretariado na Cidade Administrativa, Aécio também afirmou hoje que, no plano nacional, estará "absolutamente à disposição" para a campanha do virtual presidenciável tucano, o governador de São Paulo, José Serra. "No momento em que ele construir a sua estratégia, o que só ocorrerá no momento após o anúncio da sua candidatura, certamente eu pretendo ser o primeiro dos soldados perfilados ao lado do governador José Serra para disputarmos e vencermos essas eleições", disse.

Ele também repetiu que não acredita na hipótese de o paulista desistir futuramente da candidatura presidencial. Para Aécio, "não há qualquer possibilidade de alteração do quadro atual do PSDB" e a estratégia de Serra deve ser respeitada. "Essa outra possibilidade (de ele assumir o posto de presidenciável) aventada por alguns, simplesmente não existe", disse.

Sobre a campanha presidencial, lembrou que terá uma "disponibilidade maior". "Caberá ao governador (Serra) dizer, e já disse isso a ele pessoalmente, aonde acha que a minha presença será útil: seja em conversas na construção da articulação da campanha, no projeto e no programa que ele conduzirá e mesmo com minha presença em eventuais eventos onde ela seja positiva", afirmou.

"Estarei integralmente à disposição dele. Em primeiro lugar, em Minas Gerais, onde nós vamos buscar levar as suas propostas e o seu projeto. Mas quando ele achar necessário, também estou à sua disposição para ir a outros Estados da Federação".