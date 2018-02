Após declarações, Gabeira espera desculpas de Marta O pré-candidato do PV ao governo do Rio de Janeiro, Fernando Gabeira, usou as redes sociais para comentar as declarações de Marta Suplicy, que se referiu ao deputado do PV como "o escolhido para matar o embaixador" Charles Elbrick, sequestrado em 1969 e libertado quatro dias depois. No Twitter, Gabeira escreveu: "Daqui a alguns anos a Marta vai me pedir desculpas e eu certamente vou aceitar".