Após decisão do STF, Garibaldi diz que vai demitir sobrinho

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de proibir o nepotismo no Judiciário, Executivo e Legislativo surpreendeu o presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN). Ele admitiu ter que desligar um sobrinho contratado para trabalhar no próprio gabinete. Ele disse não esperar que a medida tivesse tal "amplitude". "Pensei que a decisão viria ao encontro daqueles que tinham parentes no Judiciário e não nos outros poderes, mas o STF decidiu no sentido de que tivéssemos a decisão alcançando os demais poderes", comentou. "Agora é cumprir a decisão do Judiciário e aguardar os desdobramentos de como se deve proceder para cumpri-la através da súmula que será publicada", completou. O presidente do Senado disse que a Casa fará um levantamento para saber quais senadores se encontram na mesma situação. "Não sei da repercussão em outros gabinetes de senadores. Isso se faz um levantamento para cumprir a decisão", disse. O STF proibiu a contratação de parentes até terceiro grau nos três Poderes. A súmula vinculante com a decisão será editada em julgamento nesta tarde. Proposta semelhante à aprovada pelo STF estava parada no Senado aguardando votação. "Não houve consenso. Todos nós sabemos e não é uma novidade. Inclusive, depois que eu cheguei à presidência, confesso que não houve cogitações no sentido de votar os projetos que estavam em andamento nesse sentido", admitiu.