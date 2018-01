Após decisão da Procuradoria, líder do PPS pede que Cunha se afaste como 'gesto de grandeza'

BRASÍLIA - O líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno (PR), defendeu nesta quarta-feira, 16, que o presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), se afaste do cargo como um "gesto de grandeza". O pedido foi feito logo após Bueno tomar conhecimento de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o afastamento do peemedebista do cargo de deputado.

"O presidente Eduardo Cunha não tem condições de permanecer no cargo", afirmou. "Cabe a ele então pedir seu afastamento como um gesto de grandeza", acrescentou o líder do PPS. Bueno destacou que a decisão da Procuradoria está de acordo com o discurso da sigla, que, desde outubro, vem pedindo a saída de Cunha.

Pedido. Como revelou o Estado, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, solicitou ao Supremo o afastamento de Cunha do cargo de deputado federal e, consequentemente, das funções na Presidência da Casa. O pedido foi protocolado no gabinete do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato na Corte.

O pedido deve ser analisado em plenário pelos 11 ministros do Tribunal, ainda sem data marcada. No pedido, Janot lista uma série de eventos que indicam suposta prática de "vários crimes de natureza grave" como uso do cargo a favor do deputado, integração de organização criminosa e tentativa de obstrução das investigações criminais.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O Eduardo Cunha tem adotado, há muito, posicionamentos absolutamente incompatíveis com o devido processo legal, valendo-se de sua prerrogativa de Presidente da Câmara dos Deputados unicamente com o propósito de autoproteção mediante ações espúrias para evitar a apuração de sua condutas, tanto na esfera penal como na esfera política", escreveu Janot na peça de 183 páginas.

De acordo com o procurador-geral, o objetivo da medida é garantir a ordem pública para evitar nova prática de crimes e o "regular andamento da instrução e aplicação da lei penal".