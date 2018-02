Após críticas, Petrobras muda publicação em blog Após receber críticas e ser acusada de faltar com a ética na relação com jornalistas, a direção da Petrobras decidiu modificar os procedimentos adotados pela companhia no blog "Fatos e Dados", que vinha vazando perguntas encaminhadas por jornalistas à estatal antes mesmo que as matérias fossem publicadas. A partir de hoje, o blog só publicará as perguntas encaminhadas por jornalistas sobre assuntos que envolvam a empresa - e as respectivas respostas - a partir da zero hora do dia em que a reportagem for publicada.