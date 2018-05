Após críticas, adversária do PT em Natal reage Os ataques diretos do presidente Lula à candidata do PV, Micarla de Sousa, acirraram ainda mais a disputa para a Prefeitura de Natal. "Eu esperava que o presidente tivesse mais respeito por mim. Ele não tem direito de falar do meu caráter", reagiu, magoada, a deputada estadual, que tem apoio de cinco partidos da base aliada do presidente. Na sexta-feira, em comício da candidata do PT, Fátima Bezerra, Lula criticou o fato de Micarla ser apresentadora de um programa em sua emissora de TV. "Não basta ter televisão para ganhar eleição, é preciso ter caráter e honradez", disparou. "Se beleza ganhasse voto, eu não teria passado do segundo ou terceiro lugar." Micarla se sentiu pessoalmente agredida com as palavras do presidente. "O presidente passou do tom", disse o presidente do PTB estadual, Ezequiel Ferreira.