Após criticar mensalão, Alckmin divide palanque com Valdemar Costa Neto O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disparou críticas nesta segunda-feira, 4, ao esquema do mensalão. Nas duas agendas do dia, em Itaquaquecetuba e Carapicuíba, na região metropolitana da capital, ele tratou o relatório da Polícia Federal, divulgado no fim de semana pela revista Época, como uma “confirmação” do escândalo que atingiu o governo federal.