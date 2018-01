Após crise na relação, Dilma posta foto abraçada com Lula no Dia do Amigo

Brasília - Após receber críticas públicas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente Dilma Rousseff publicou em sua página no Facebook uma foto com Lula por causa do Dia do Amigo, comemorado nesta segunda-feira, 20.

Na imagem, ela aparece abraçada ao padrinho político. A legenda traz até um coraçãozinho, símbolo usado nas redes sociais como demonstração de carinho. "No #DiadoAmigo a homenagem é ao querido companheiro Lula", dizia o texto

Pouco tempo depois, Lula compartilhou a mesma imagem em sua timeline. "À companheira, e antes de tudo amiga Dilma Rousseff, um forte abraço neste #?DiadoAmigo. O Brasil e os brasileiros têm certeza de sua dedicação por este país!", afirmava a legenda.

Nos últimos meses, o ex-presidente tem feito reiteradas críticas a Dilma, especialmente por conta das medidas do ajuste fiscal patrocinadas pelo governo. Num dos momentos mais duros, disse a um grupo de religiosos que Dilma e ele estavam "no volume morto" e que o PT estava abaixo desse nível.

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, também mandou o seu "abraço" para Dilma pelo Twitter. Como a internet não perdoa, circulou durante todo o dia pelas redes sociais uma foto da petista ao lado do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), com a frase "Feliz Dia do Amigo". Na sexta-feira, Cunha anunciou que ia fazer oposição ao governo, após a revelação de que ele teria recebido uma propina de US$ 5 milhões de um dos delatores da Operação Lava Jato.