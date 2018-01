Após crise hipertensiva, Miriam deve receber alta amanhã A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, passa bem e provavelmente receberá alta médica na sexta-feira, 3. A informação é do cardiologista Roberto Kalil Filho, integrante da equipe que trata da ministra no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.