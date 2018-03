Após crise de hipertensão, Lula retoma agenda amanhã

Na manhã de ontem, ele passou por uma bateria de exames em São Paulo e voltou para Brasília no começo da tarde. Com autorização dos médicos, o presidente volta a despachar amanhã de manhã no Palácio da Alvorada. Às 10 horas, ele participará de solenidade que marca o início do Ano Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Participam do evento os presidentes da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), e do Senado, José Sarney (AP-PMDB).

À tarde, Lula recebe no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede provisória da Presidência, os novos embaixadores em Brasília da Coreia do Sul, de Cuba, do Panamá e do Paquistão. Por volta de 18 horas, o presidente participará da solenidade relativa a inaugurações de escolas técnicas ao longo de 2009. Ele decidiu que a abertura de escolas de ensino profissionalizante será um dos motes das propagandas de realizações de seu governo.

Na terça-feira, Lula se encontra no CCBB com pilotos da Fórmula Indy e um grupo de representantes de entidades sociais da área de tecnologia. Com o grupo, o presidente discutirá o Plano Nacional de Banda Larga.

Mesmo com pedidos médicos para reduzir o ritmo de viagens, o presidente decidiu viajar na quarta-feira para o Rio de Janeiro. Pela manhã, visita obras de um túnel de passagem do gasoduto que está sendo construído entre as cidades de Cachoeira de Macacu e Silva Jardim. Depois, segue para Duque de Caxias, onde inaugura outro gasoduto, que vai até Macaé.

Lula volta a participar, na quinta-feira, no CCBB, de audiência de apresentações de credenciais de novos embaixadores - França, Estados Unidos, El Salvador e Malásia. Ainda recebe empresários que integram o conselho diretor do Instituto Aço Brasil, o antigo Instituto Brasileiro de Siderurgia.

O presidente pretende encerrar a semana de trabalho com um sobrevoo em canteiros de obras de casas populares em São Leopoldo e da inauguração de uma fábrica de semicondutores, o Ceitec, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.