Após convenções, campanha oficial começa na terça

A partir da terça-feira, estará liberada a propaganda eleitoral na internet, inclusive com anúncios nos portais. Na prática, isso significa que os candidatos poderão dizer, expressamente, "vote em mim".

A propaganda no rádio e na televisão no horário eleitoral gratuito - principal aposta dos candidatos -, entretanto, só começa no dia 17 de agosto. Por enquanto, estão permitidas apenas as formas mais convencionais de propaganda: distribuição de panfletos, carros de som e comícios, mas sem a apresentação de artistas.

Os candidatos terão de fazer prestações de contas parciais na internet ao longo da campanha. A primeira delas está agendada para 6 de agosto. O eleitor terá acesso a um relatório discriminando os valores investidos em um mês de campanha, de que forma e com quem foram gastos.