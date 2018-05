Após convenção, Dilma planeja 5 dias pela Europa Assim que for confirmada candidata do PT à Presidência, no próximo dia 13, a ex-ministra Dilma Rousseff embarca para um périplo de cinco dias, a princípio, por três países da Europa. A ideia é que a petista seja recebida por autoridades da França, Espanha e de Portugal como a candidata preferida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.