Após confusão, Bolsonaro deve ser processado por quebra de decoro

O deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) deve ser alvo de ações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal por quebra de decoro parlamentar durante visita à antiga sede do DOI-Codi, na manhã desta segunda-feira, 23. Em nota, tanto o PSOL, do senador Randolfe Rodrigues, quanto a Comissão de Direitos Humanos do Senado, por meio da presidente Ana Rita (PT-ES), afirmaram que vão representar contra o deputado.

Bolsonaro é acusado de ter agredido Randolfe Rodrigues e impedido a realização de uma missão oficial da Subcomissão da Verdade, Memória e Justiça,do Senado Federal. O deputado, contudo, negou a agressão de disse que foi impedido de entrar no prédio do DOI-Codi pelo senador João Capiberibe (PSB-AP). "Foi uma confusão, mas não foi provocada por mim, ele que tentou me barrar. Por que não posso entrar no quartel? Sou um deputado federal!", retrucou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O incidente envolvendo os parlamentares aconteceu quando uma comitiva da Comissão da Verdade visitava a antiga sede do DOI-Codi, onde hoje funciona o 1º Batalhão de Polícia do Exército, na zona norte do Rio de Janeiro. O tumulto aconteceu no portão de entrada do prédio, com direito a gritos e empurrões entre Bolsonaro, Randolfe e o senador João Capiberibe (PSB-AP).

Em nota divulgada na tarde desta segunda, o PSOL acusa Bolsonaro de dar um soco no estômago de Randolfe. Com a agressão, o líder do partido na Câmara, Ivan Valente (SP), anunciou que dará entrada a uma representação contra o deputado do PP. "Ele usou de violência contra um senador. O Bolsonaro, mais uma vez, extrapola todos os limites", afirmou Valente.

A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, por meio da presidente, senadora Ana Rita (PT-ES), também vai representar contra Jair Bolsonaro, por quebra de decoro parlamentar. A argumentação é que o deputado do PR do Rio de Janeiro tentou impedir a realização de uma missão oficial feita pela Subcomissão da Verdade, Memória e Justiça, criada no âmbito do Senado Federal.

Perguntando sobre as representações, Bolsonaro ironizou e criticou o PSOL pela denúncia de desvio de recursos envolvendo a deputada estadual Janira Rocha, do Rio de Janeiro. "Vou ficar sem dormir até o carnaval do ano que vem, que moral tem o PSOL pra entrar com qualquer representação que seja?", comentou ele lembrando que já foi alvo de inúmeras representações de homofobia e racismo.

"Eles deviam é representar contra eles mesmos, porque estavam nos documentos da Janira, que usou recursos de sindicato para fazer boca de urna para eles [se referindo a aos senadores do PSOL]".