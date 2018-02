Após cirurgia para retirar tumor, José Alencar passa bem

A cirurgia para retirada de um tumor abdominal no vice-presidente da República, José Alencar (PR-MG), foi efetivada com sucesso pelos médicos Raul Cutait e Murray Brennan. O vice continua em uma unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio Libanês. Após a cirurgia, o hospital divulgou uma nota: O senhor José Alencar, 76 anos, Vice-Presidente da República, foi submetido à cirurgia na manhã desta terça-feira, no Hospital Sírio-Libanês, pelos médicos Raul Cutait e Murray Brennan, e sob os cuidados clínicos dos médicos Paulo Hoff e Roberto Kalil. Foi realizada a retirada de um tumor abdominal. O paciente recupera-se bem na Unidade de Terapia Intensiva. O próximo boletim médico será divulgado nesta quarta-feira. A nota do Sírio Libanês é assinada pelo médico Riad Younes, diretor clínico do hospital.