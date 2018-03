Após cirurgia, Mendes Ribeiro reassume Ministério do Trabalho

BRASÍLIA - O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, reassumiu nesta segunda-feira, 21, o cargo e participou de sua primeira agenda. No fim da manhã, ele estava reunido com 18 diplomatas lotados em postos estratégicos no exterior, em países da Europa, Ásia, Oriente Médio e Américas.

A partir desta segunda, até o dia 30 de novembro, o grupo participa de um programa de imersão no agronegócio. Os diplomatas visitarão propriedades rurais e indústrias de processamento de carnes bovina, suína e de frango, além de usinas sucroalcooleiras e vinícolas, situadas em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

O ministro Mendes Ribeiro retoma as atividades após licença médica decorrente da cirurgia à qual foi submetido no dia 15 de outubro, para remover a recorrência de um tumor no cérebro (oligodendroglioma). O ministro teve alta no início de novembro, mas seu afastamento foi prorrogado por 15 dias porque voltou a ser internado para reforçar os pontos da cirurgia. Apesar de licenciado, na semana passada o ministro esteve em Brasília, para participar das articulações junto à base governista pela aprovação da reforma do Código Florestal ainda neste ano.

A agenda de Mendes Ribeiro prevê audiência à tarde com o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Pedro Arraes, e com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Eduardo Biagi.