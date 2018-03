Após cirurgia, Genoino vai para UTI

O deputado José Genoino (PT-SP) foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de uma cirurgia a que foi submetido para a correção de um problema na artéria aorta. "A cirurgia terminou há pouco, foi muito grave e eu estou embarcando para São Paulo", disse o líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), irmão de Genoino, ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. Guimarães ressaltou que Genoino "passou bem" pela operação. No Twitter, Guimarães agradeceu as orações para seu companheiro de partido.

A operação, que foi classificada como "bem-sucedida" pela assessoria de Genoino, começou por volta de 23h desta quarta-feira, 24, e só terminou no final da madrugada desta quinta-feira, por volta das 5 horas. Genoino havia sido hospitalizado na manhã desta quarta-feira em Ubatuba (SP), depois de sentir dores no peito. À tarde, ele foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês. O deputado está sob cuidados do médico Roberto Kalil Filho. Genoino é ex-presidente do PT e foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha durante o julgamento do mensalão. No início deste ano, ele assumiu o sétimo mandato na Câmara.