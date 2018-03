Após cirurgia, estado de saúde de Lobão Filho é estável

O senador pelo Maranhão Edison Lobão Filho foi submetido nesta quarta-feira, 18, à cirurgia para correção de fratura de bacia. Ele retornou à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde permanece em situação de saúde estável. Segundo informações do hospital, a sedação está sendo suspensa.

Na terça-feira, 17, ele havia passado por outra cirurgia para correção de fratura de fêmur esquerdo. Ele sofreu um grave acidente de trânsito na última quinta-feira, 12, em estrada entre os municípios de São Luís e Paço do Lumiar.

O carro do senador bateu de frente com outro veículo. Ele foi levado até a capital maranhense com fraturas na bacia, no nariz, no fêmur e em duas costelas. No sábado, ele foi transferido para o hospital em São Paulo. Mas, antes disso, o filho do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, já havia passado por outras cirurgias em São Luís.