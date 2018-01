Após cinco dias, Clodovil deixa clínica em São Paulo O deputado Clodovil Hernandes (PTC-SP), de 70 anos, deixou na manhã desta segunda-feira, 2, a Clínica Santé, em Moema, na zona sul de São Paulo, após cinco dias de internação por suspeita de dengue. Às 14 horas, a unidade deve divulgar um boletim médico com o quadro clínico do parlamentar. O deputado seguiu para a clínica, na última quarta-feira, 28, após recomendação do Departamento Médico da Câmara. Ele foi transferido num avião da Força Aérea Brasileira para São Paulo, com dores no corpo e febre de 40ºC. Recentemente, ele se reunira com o ministro da Saúde, Agenor Álvares, para alertá-lo de um surto de dengue na cidade de Ubatuba.