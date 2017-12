Após chamado de Lula, Mantega sai às pressas de audiência O ministro da Fazenda, Guido Mantega, interrompeu nesta terça-feira, 28, audiência que concedia ao ex-ministro da Previdência Raphael de Almeida Magalhães para ir ao Palácio do Planalto, convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Eu estou atrasado. O presidente me chamou, e eu não posso perder o emprego, senão eu vou ter que ser jornalista e concorrer com vocês", disse o ministro a jornalistas ao sair, apressadamente, do Ministério da Fazenda. Não houve informação oficial sobre o motivo de Lula ter chamado Mantega ao palácio. Segundo assessores do ministério, Raphael de Almeida Magalhães estava apresentando a Mantega propostas de medidas na área de infra-estrutura. Magalhães está sendo atendido pelo secretário de Política Econômica, Nelson Barbosa.