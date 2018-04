Após chá com socialites, Dilma evita comentar pesquisa A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, deixou nesta noite a casa do empresário Abílio Diniz, em São Paulo, onde se reuniu para um chá com Geyze Diniz e cerca de 50 mulheres da alta sociedade paulistana. Em rápida declaração aos jornalistas, já dentro do carro, Dilma classificou como "muito bom" o encontro. "Foi uma ótima conversa", disse. A candidata segue para o Aeroporto de Congonhas, onde embarca para Brasília.