Após cerimônia com autoridades, velório de José Alencar é aberto ao público

O ex-ministro José Dirceu lamentou a morte do amigo a quem comparou a um pai. “O Lula disse que perdeu um irmão e eu perdi quase um pai”, afirmou Dirceu. Segundo ele, José Alencar foi uma amigo sempre presente “uma mão que me aparava, me protegia, muitas vezes me levantava”.

O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, disse que Alencar “foi discreto quando a discrição foi necessária, mas soube contrariar em determinados momentos, até ajudando a oposição ao criticar as taxas de juros”. “Mas teve habilidade para não se afastar do Poder”,observou.

O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, disse que o Brasil perde muito em humanismo, com a morte de Alencar. “Não tenho dúvida que é algo que faz falta ao homem de forma geral este sentimento profundo de humanidade, caracterizada por ele”.

O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, anunciou que dará o nome de José Alencar ao Hospital da Criança que será construído no DF.