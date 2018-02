Após cassações, Câmara-SP apela para 'agenda positiva'

As votações foram uma tentativa criada pelos líderes para reverter a repercussão negativa causada pelas condenações. "Vamos responder ao Ministério Público (MP) com trabalho", confidenciou um líder de bancada.

A ofensiva do Legislativo começou a ser costurada ontem pela manhã, quando um colégio de líderes decidiu colocar na pauta da sessão extraordinária dois projetos polêmicos. O que estabelece contrapartidas, como melhorias viárias antes do início das obras, a construtores que erguem novos shoppings e supermercados foi adiado. O projeto do IPTU progressivo, que cria cobrança exponencial do tributo sobre 400 mil imóveis ociosos, ganhou substitutivo. Ao contrário da proposta inicial, que mantinha teto de 32%, o limite foi alterado para 15%.

A votação em primeira discussão foi marcada para quarta-feira. "Os 15% são uma determinação da legislação federal, por isso foi necessária a mudança", disse o vereador José Police Neto (PSDB), líder de governo e autor da proposta. No fim, foram votados os projetos do Executivo e uma lei que cria gôndolas exclusivas para produtos dietéticos foi promulgada.

Projetos aprovados

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em sessão extraordinária, os vereadores votaram ontem em segunda discussão o projeto que isenta pequenos comerciantes de duas taxas cobradas desde 2001: a de fiscalização de estabelecimento, de R$ 70, e a do anúncio de 4 metros quadrados permitido pela Lei Cidade Limpa, de R$ 45. A isenção deve beneficiar até 30 mil comerciantes.

Os parlamentares também aprovaram em primeira votação o projeto do Executivo que proíbe o agenciamento de serviços funerários privados em cemitérios e velórios municipais. A iniciativa visa a combater a presença de funcionários de empresas de municípios vizinhos, como Ferraz de Vasconcelos e Taboão da Serra, onde o serviço funerário é mais barato.

Cassações

Na segunda-feira, a 1ª Zona Eleitoral cassou o mandato de 13 vereadores que receberam doações da Associação Imobiliária Brasileira (AIB), entidade de fachada criada pelo Secovi (sindicato da habitação) para financiar campanhas, segundo o MP. O suplente Quito Formiga (PR) foi considerado inelegível. Quatro vereadores já conseguiram efeito suspensivo: Abou Anni (PV), Wadih Mutran (PP), Adilson Amadeu (PTB) e Formiga (PR). Até as 17 horas de ontem, a Justiça não havia recebido nenhum outro recurso. O prazo termina hoje. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.