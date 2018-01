Após cassação, TSE dá liminar e Cunha segue no governo da PB

Por cinco votos a dois, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram nesta quinta-feira, 27, manter Cássio Cunha Lima (PSDB) como governador da Paraíba até o julgamento de novo recurso ajuizado na Corte. Para o TSE, a aceitação do pedido feito em medida cautelar protegerá os direitos do tucano de seguir no cargo enquanto recorre da cassação determinada pelo próprio tribunal no último dia 20. Cunha e seu vice, José Lacerda Neto, haviam sido afastados por conta da suposta distribuição de cheques a cidadãos por meio de um programa assistencial durante as eleições de 2006. Veja também: Entenda o caso de Cunha Lima e veja os governadores na mira Governador da PB recorre novamente ao TSE contra cassação O governador e seu vice entraram na noite da última quarta-feira com novo pedido de liminar para suspender a cassação do mandato de ambos, decretada pela suposta prática de abuso do poder político e econômico nas eleições de 2006. O relator do pedido no TSE foi o ministro Eros Grau.