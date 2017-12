Após briga, filho de Pitta entrega documentos do pai à PF Após uma briga familiar, o filho do ex-prefeito Celso Pitta, Victor entregou à Polícia Federal uma valise com documentos e dinheiro, que pegara no escritório do pai. A PF, que investiga o ex-prefeito por lavagem de dinheiro, analisará os papéis em busca de provas. O promotor de Justiça da Cidadania Sílvio Antonio Marques, que apura acusações de fraude na prefeitura durante a gestão de Pitta, vai acompanhar a apuração. Há cerca de seis meses a promotoria conseguiu repatriar US$ 1 milhão que o ex-prefeito tinha em um paraíso fiscal.