Após apoiar CPMF, Anastasia quer ampla reforma fiscal

Ao retornar ao trabalho hoje, após uma semana de férias, Anastasia afirmou que o próprio governo federal, "felizmente", recuou do tema, que "já foi sepultado". "A posição nossa tem sido favorável a (uma) ampla reforma fiscal. O governo federal felizmente recuou do tema. Então, o tema está encerrado, felizmente, até porque a carga fiscal de fato já é alta", afirmou o governador, que participou da posse da nova diretoria da Associação Comercial de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

"Em Minas Gerais nós nos preocupamos muito com a questão minerária, que é uma questão importante. E nessa reforma tributária, que haverá mais dia, menos dia - e nós esperamos que seja o mais breve possível -, nós temos que lutar muito para ver uma justiça federativa."

Anastasia se alinhou à articulação de governadores pelo ressarcimento, por parte do governo federal, de recursos da Lei Kandir, que isentou do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) as exportações de produtos primários e semielaborados. No caso de Minas, a lei afeta a arrecadação com a exportação de commodities, principalmente do minério de ferro. Numa reforma tributária abrangente, o governador indicou que poderá se mobilizar por uma proposta de elevação da alíquota da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), que as mineradoras pagam aos municípios, Estado e União pelo direito de explorar as riquezas minerais.