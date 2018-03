Após Ana de Hollanda, dois ministros devolvem diárias aos cofres da União

Dois ministros do governo federal devolveram nesta terça-feira, 10, diárias recebidas em dias de folga em que estavam nas cidades onde têm imóvel próprio.

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ressarciu R$ 1.381,18 pela ajuda financeira que recebeu entre os dias 30 de abril e 2 de maio para uma viagem a Curitiba, município onde tem residência. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério do Planejamento, as diárias foram depositadas "por um erro da administração".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Houve o pagamento das diárias e este só seria detectado com o depósito, o que leva algum tempo para ser processado", disse o ministério, que publicou em seu site oficial o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a esses valores.

O outro ministro que devolveu dinheiro aos cofres públicos foi o baiano Afonso Florence, titular do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Segundo sua assessoria, foi paga uma GRU de R$ 1.365,96 referentes a parte das diárias que recebeu por uma viagem a Salvador, entre os dias 12 e 17 de janeiro. Em pelo menos dois dias, o ministro não teve agenda oficial nesse período.

A assessoria da ministra da Cultura, Ana de Hollanda, informou que as diárias recebidas pelos dias de folga no Rio de Janeiro ainda não foram devolvidas porque ela está aguardando os valores a serem definidos pela Controladoria-Geral da União (CGU), que recomendou a devolução dos recursos.

A ministra deve devolver, pelo menos, R$ 3 mil referentes a diárias em fins de semana de janeiro e abril em que ela ficou no Rio de Janeiro, cidade onde é dona de imóvel, sem agenda oficial.