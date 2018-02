Após acusações, Richa pede ao MP para ser investigado O prefeito de Curitiba, Beto Richa (PSDB), foi hoje ao Ministério Público Eleitoral pedir para que seja investigado, em razão das denúncias de que teria havido caixa dois durante a campanha eleitoral do ano passado. "Vim pedir ao Ministério Público que me investigue, não apenas a minha campanha, que investigue a minha administração, que tem sido pautada pela ética, pela transparência, extremo rigor e austeridade na aplicação dos recursos públicos e, evidentemente, isso tem incomodado meus adversários", disse, ao deixar a sala do procurador federal Néviton Guedes.