Após acordo, Telemar religa telefone da governadora Rosinha Um acordo entre a Telemar e o governo do Rio permitiu que fossem religadas as linhas telefônicas cortadas por falta de pagamento como a do gabinete da governadora Rosinha Matheus (PMDB), e do vice-governador Luiz Paulo Conde. Em nota, a empresa esclareceu que "o governo se comprometeu a apresentar até 21 de julho um cronograma dos pagamentos suspensos". Algumas linhas telefônicas do governo do estado foram cortadas hoje por falta de pagamento. Segundo a companhia telefônica, o corte teria atingido o gabinete da governadora Rosinha Matheus (PMDB), do vice-governador Luiz Paulo Conde, do Gabinete Civil, da Secretaria de Justiça, da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) e do Proderj, centro de processamento de dados também responsável pela folha de pagamento dos servidores estaduais. O governo confirmou apenas o "corte pontual" de algumas linhas do Gabinete Civil e do Proderj. No fim do dia, após uma reunião entre as duas partes, o serviço já havia sido restabelecido. Em nota, o governo do estado informou que a Telemar tem uma dívida ativa de R$ 637 milhões, a maioria referente a multas no Procon e não recolhimento de ICMS. "Eles devem muito mais ao estado do que o estado deve a eles, isso estava na mesa de negociações, pois queríamos que houvesse um ajuste de contas", disse a subsecretária de Comunicação, Tânia Lazolli