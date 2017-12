Após ações na Justiça, ponte é inaugurada em Aracaju Ações na Justiça Federal, muita polêmica, uma manobra do Governo do Estado e finalmente foi inaugurada neste domingo, 25, a ponte Construtor João Alves, ligando Aracaju ao município de Barra dos Coqueiros e todo litoral norte do Estado sobre o rio Sergipe. A princípio a inauguração estava prevista para às 19 horas, mas o governo antecipou para às 17. Como o governador João Alves, PFL, e a vice-governadora, Marília Mandarino, PFL, foram impedidos pela Justiça de presidir a inauguração, o ato foi feito pelo secretário de Infra-Estrutura, Luiz Durval. A decisão de não permitir que o governador e a vice não participassem da inauguração partiu do juiz federal, Edmilson Pimenta. "O governador é candidato à reeleição e o esposo da vice governadora (César Mandarino, PFL), é candidato a deputado estadual", explicou o juiz ao comentar sua decisão anunciada ontem pela manhã. Durante a solenidade, o descerramento da placa foi feita por três netos do governador João Alves Filho. A iniciativa de tentar impedir a inauguração da ponte foi do Ministério Público Federal, através do procurador da República, Paulo Gustavo Guedes Fontes, sob alegação de que o ato seria utilizado para fins eleitoreiros, o que é vedado por lei. Ele também argumentou que não havia urgência na inauguração da obra, por isso pediu à Justiça Eleitoral que suspendesse o evento até o final das eleições. Ao ouvir o governo do Estado, o juiz Edmilson Pimenta entendeu que não havia motivos para não permitir a inauguração. Ele explicou que o procurador da República Paulo Gustavo Guedes poderia recorrer da sua decisão, mas só que a análise só ocorreria na segunda feira. Com a decisão favorável à inauguração, o Governo do Estado foi estratégico: antecipou em duas horas a inauguração, pois inicialmente estava prevista para às 19, mas ocorreu às 17 horas. Não houve discursos e para que a determinação do juiz fosse cumprida, não ocorreu nenhuma manifestação. Também foi proibida a utilização das imagens da solenidade nos programas eleitorais do partido do governador. A ponte, cuja inauguração também foi contestada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), tem 18,5 metros de extensão, duas pistas para veículos, calçada para pedestre, ciclovia e ainda uma adutora que levará água do rio São Francisco para a Barra dos Coqueiros. Além da polêmica criada em torno da construção da ponte, houve até apostas de que a estrutura não ficaria pronta no dia 25 de agosto como prometera o governador João Alves. O promotor de Justiça, Roosevelt Batista Carvalho chegou a apostar que atravessaria o rio Sergipe a nado caso a obra fosse concluída. Para sua sorte, as chuvas impediram que a obra fosse entregue na data prevista, e ele não teve que nadar. Hoje, a partir do meio-dia, a ponte, cujo nome é uma homenagem ao pai do governador João Alves Filho, será aberta ao público.